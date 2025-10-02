Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinde başlattığı yatırımlar kapsamında Şirinköy-Çıtlık güzergâhındaki toplam 13 milyon 710 bin TL’lik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Ula’nın Şirinköy-Çıtlık güzergâhında 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun yenileme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Proje kapsamında, toplam 13 milyon 710 bin TL’lik yatırımla kullanım ömrünü dolduran mevcut asfalt sökülerek yerine sıcak asfalt kaplama yapıldı.

Ayrıca yol boyunca lokal yağmur suyu imalatları da gerçekleştirildi.

Şirinköy Mahalle Muhtarı Bünyamin Sarıoğlu, “Yolumuz dar ve çukurlu durumdaydı, güvenli bir yol değildi. Yolumuz yenilenince daha konforlu ve düzenli bir hale geldi. Talebimizi karşılayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a çok teşekkür ederiz. Ahmet Başkanımızın kırsal mahallelere yaptığı yatırımlar çok yerinde yatırımlar.” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak en temel önceliklerimizden biri, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanlarına kavuşmasıdır. Bu anlayışla il genelinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Muğla’mız 13 ilçesi ile bir bütün, köylerimiz, mahallelerimiz, kırsal bölgelerimiz bu kentin ayrılmaz bir parçası. Ula’dan Datça’ya, Milas’tan Fethiye’ye kadar her yerde eşit hizmet anlayışıyla çalışıyor, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Kırsal mahallelerimizde yapılan her yol, her altyapıçalışması, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltiyor.Bu anlayışla her bölgemize eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.