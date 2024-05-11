Bayburt kültür ve yardım derneği köylerarası futbol turnuvasının ilk maçı Kağıthane Nurtepe stadında oynandı.
Maçı Muharrem Kırbaş,Ufuk Tuzal,Halit Mert Cüre hakem üçlüsü yönetti.
İlk maç Kalecikspor ve Ballıkayaspor arasında oynandı.Maç Kaleciksprun baskısıyla başladı.Maçın 8.dakikasında Furkan muşlu Kaleciksporun ilk golünü attı.
Maçın İlerleyen dakikalarında Ballıkayaspor Maça dengeyi getirdi.Maçın ikinci golünü Ballıkaya adına Kaan Haşla 26.dakikasında kaydetti.Ilk yarının 43. dakikasında Enes Kaya Kaleciksporun 2.golünü kaydetti.
İlk yarı Kaleciksporun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.