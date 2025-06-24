Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği,15 Köy Derneğinin katılım sağladığı 21.Köyler arası Futbol Turnuvasında,Gökçederespor-Taşçılar spor arasında oynanan yarı Final maçında Gökçederesporla 1-1 berabere kalan Taşçılarspor Finale yükseldi.

Bayburt’ta oynanacak olan Final müsabakasına Taşçılarspor,Konursusporun rakibi oldu.

Yarı final müsabakasında normal süre 1-1 tamalandı ve penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışları sonucunda 7-6 taşçılarsporun üstünlüğüyle tamalanan maç sonucunda Finale kalan takım Taşçılarspor oldu.

Maç sonunda geçen yılın Şampiyonu Gökçerederespor Dernek Başkanı Bayram Şeker,Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında Geçen yıl Şampiyon olduklarını belirterek,Sporun dostluk ve kaynaşma için yapıldığını belirtti ve Taşçılar spora başarılar diledi.

Finale çıkan Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul,Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasının 21 yıldır yapıldığını belirterek daha önce Şampiyonluk yaşadıklarını ifade etti. Bayburt Gençosman Stadyumunda Konursusporla yapılacak olan Final maçına Tüm Bayburtlu hemşerilerimizi beklediklerini belirtti.

Sporun dostluk ve kaynaşma için yapıldığını belirtti.