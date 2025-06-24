Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği,15 Köy Derneğinin katılım sağladığı 21.Köyler arası Futbol Turnuvasında, Konursuspor-Aksaçlı spor arasında oynanan yarı Final maçında Konursuspor-Aksaçlısporla 0-0 berabere kaldı.

Penaltı atışları sonucunda Yarıfinal maçı 5-3 Konursusporun üstünlüğüyle tamamlandı. Yarı final maçı sonucunda Finale kalan takım Konursu spor oldu.

Bayburt’ta oynanacak olan Final müsabakasına Konursuspor,Taşçılarsporla karşılaşacak.

Maç sonunda Konursu spor Başkanı Şükrü Ceyhan, Takımımıza güveniyordum beni mahcup etmediler. Tüm Futbolcularımı ve Aksaçlı spor futbolcularını Bayburt’a yakışır şekilde temsil ettiklerini belirterek teşekkür etti.