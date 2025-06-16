Bayburt Kültür ve yardım derneğinin düzenlediği 21.Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında dün ve evvelki gün oynanan maçlarla Turnuvanın yarı finalistleri belli oldu.

İstanbul Avcılar Atatürk Stadında oynanan maçlarda Cumartesi günü Gökçedere Sırakayaları 2-0 Aksaçlı İstanbul Ağören’i 5-3 mağlup ederek yarı finale çıktılar.

Pazar günü oynanan maçlarda Taşçılar Çayıryolunu 2-0,Konursu Arslandedeyi 4-0 mağlup ederek yarı finale çıktılar.

Yarı Final maçlarında

Gökçedere – Taşçılar

Konursu – Aksaçlı arasında oynanacak maçlarla Finale çıkacak takımlar belli olacak.

Turnuvanın Finali 6 Temmuz’da Bayburt Gençosman Stadında oynanacak.

Taşçılar Spor

Konursuspor

Gökçederespor

Aksaçlıspor