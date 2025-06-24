Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasının 21.si İstanbul Florya Şenlikköystadyumu ve Avcılar Atatürk stadyumunda oynanarak tamamlandı.15 takımın takıldığı Futbol Turnuvasının Finalistleri,Taşçılar spor ve Konursu spor oldu.

Turnuvaya katılan takımlar

Sırakayalar Spor,Kalecik Spor,Çayıryolu Spor,Taşçılar Spor,Tekirdağ Ağören Spor,İstanbul Ağören Spor,Pınargöze Spor,Akşar Spor,Arslandede Spor,Gökçedere Spor,Hacıoğlu Spor,Tomlacık Spor,Konursu Spor,Çiftetaş Spor,Aksaçlı Spor katıldı.

Çeyrek finale kalan takımlar

Sırakayalar spor, Gökçedere spor, Aksaçlı spor, İst.Ağören spor, Konursu spor, Arslandede spor, Taşçılar spor, Çayıryolu spor

Yarı Finale kalan Takımlar

Gökçedere spor ,Taşçılar spor, Konursu spor , Aksaçlıspor

Finale Kalan Takımlar

Taşçılar Spor, Konursu spor

Final 6 Temmuz Pazar Günü Bayburt Gençosman Stadyumunda saat 15.00’de oynanacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Futbol Komisyonunda

Komisyon Başkanı Vedat Polat,Komisyon üyeleri,Muharrem Aktürk,Emrah Tekel,Fikret Bayındır ,Zait Kaymak,Ömer Dündar ,Ercan Dursun,Tevhit Dinçer,Murat Yerli,Yaşar Dinçer,Recep Akkoç görev aldı.

Futbol Komisyonu Başkanı Vadat Polat, 21 Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasını dostluğa ve Bayburtluya yaraşır bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, Turnuva boyunca görev yapan Komisyondaki arkadaşlarıma özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş yaptığı açıklamada:

21 Yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz Futbol Turnuvasının her kademesinde yer aldığını belirterek, Futbol Turnuvasını başlatan ve devam ettiren eski Genel Başkanlara ve Komisyonlarda görev alan yönetimlerimize çok teşekkür ediyorum dedi.

Başkan Durmuş Bu yılda Turnuvamızın çok güzel geçtiğini buradan ifade etmek istiyorum.Tüm Katılan Köy Dernek Başkanlarıma ve Futbolculara gösterdikleri öz verileriden dolayı takdir ve teşekkürlerimi buradan ifade ediyorum dedi.

Turnuvaya katılım sağlayan Tüm takımları şampiyon ilan ediyorum, çünkü bu turnuvanın amacı dostluk ve kaynaşma, Hemşerilerimizi bir araya getirmek için yapılıyor. Bu Turnuvanın amacına uygun uzun yıllar yapılmasını ümit ediyorum.

Turnuvanın Finalini geçen yıl olduğu gibi bu yıl ’da Bayburt’ta oynayacağız. Finale Kalan takımlarımızdan Bayburt’a yakışır bir oyunla hemşerilerimize güzel bir program yaşatmak istiyoruz.

Tüm Bayburtlu Hemşerilerimizi Genç Osman Stadyumuna bekliyorum.