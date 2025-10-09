Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği hibe desteğiyle Türkiye’de ilk defa 18 metre uzunluğunda elektrikli otobüsü kente kazandırdı. Araç, EIT Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi toplantısı kapsamında protokol üyeleri tarafından test edildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen EIT Community Roadshow etkinliği sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 18 metrelik elektrikli otobüsü inceledi. 250 kilometre menzile sahip olan ve sadece 3 saatte tam şarj olabilen araç, çevreci ulaşım vizyonunun önemli bir adımı olarak değerlendirildi.

Protokol üyeleri, test aşamasında olan otonom özellikli elektrikli araçla Gaziantep Üniversitesi kampüsünde kısa bir seyahat gerçekleştirdi. Başkan Şahin, “Dünyada bu tür araçların örneklerini görebiliyorsunuz. Türkiye’de de Karsan bunu yaptı. Gaziantep’e sürücüsüz özelliğe sahip bu aracımızı da getirdik. Yerli ve milli mühendislerimizin yaptığı bu yeşil otobüs için teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep'te program, Avrupa’nın yenilikçi şehircilik politikalarıyla Türkiye’deki inovasyon ekosistemini buluşturmayı, yerel yönetimler, üniversiteler ve girişimciler arasında yeni iş birlikleri oluşturmayı amaçladı.

EIT Community Roadshow etkinliği kapsamında düzenlenen toplantıda, Avrupa ve Türkiye arasında bilgi paylaşımı sağlanırken; yenilik, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlikte ayrıca EIT’nin Türkiye’deki rolü, Avrupa Birliği destekli inovasyon ağları ve girişimcilik destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlıklı Çevre için Parlamenter Ağı Başkanı Aurora Floridia, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, EIT İnovasyon Ekosistemi Birimi Başkanı Prof. Dr. Márton Herczeg ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu katıldı.

BAŞKAN ŞAHİN: BU ÖDÜL CUMHURİYETİMİZİN 100 YILLIK EMEĞİNİ TEMSİL EDEN BİR BAŞARIDIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi’nden alınan büyük ödülün kente kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Her ödül kıymetlidir ama Avrupa Konseyi’nden bu ödülü almak, bu ödüle layık görülmek ve bunu kendi elleriyle getiren heyetle birlikte paylaşmak benim için tarifsiz bir gurur” dedi.

Kentin kalkınma vizyonuna değinen Başkan Fatma Şahin, “İmar, ulaşım, iklim ve deprem master planlarımızı tamamladık. Ardından Gaziantep’i eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat şehri olarak konumlandırdık. En önemli başlıklarımızdan biri yeşil ulaşım çünkü doğayı korumadan dünyayı koruyamayız” diye konuştu.

JURGİS VİLČİNSKAS: BU ÖDÜL GAZİANTEPLİ GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas, Gaziantep’in hem köklü geçmişi hem de geleceğe dönük vizyonuyla dikkat çeken bir şehir olduğunu aktararak, “Gaziantep dediğimizde aklıma derin bir geçmişe sahip ama ufku da en az geçmişi kadar geniş bir şehir geliyor. Farklı kültürlere ve insanlara kapılarını açık tutan, misafirperverliğiyle öne çıkan bir şehir” dedi.

Vilčinskas, Gaziantep’in savaş, göç ve afet gibi zorluklara rağmen dayanışma ruhunu koruduğunu vurgulayarak, “Gaziantep, zorlukların ardından umudu yeniden inşa eden bir şehir. 2025 Avrupa Ödülü’nü kazanan Gaziantep’te olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Bu ödül, Avrupa şehirlerinin alabileceği en kıymetli ödüllerden biridir ve yalnızca Avrupa değerlerini yaşatan, dayanışmayı güçlendiren şehirlere verilir” şeklinde konuştu.

Konuşmasını Gaziantep’e yönelik övgüyle tamamlayan Vilčinskas, “Gaziantep’in Avrupa Ödülü’nü alması, ilişkilerimizi daha da güçlendiren önemli bir adımdır. Bu başarı, gelecekte gençlerin faydalanabileceği yeni iş birlikleri ve hibe programlarının önünü açacaktır. Gaziantep üretmeye, biz de onu desteklemeye devam edeceğiz. Tıpkı buradaki inovasyon merkezi gibi, her zaman çözümlere odaklanalım. Bu büyük başarı için sizleri bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

FLORİDİA: GAZİANTEP DAYANIKLILIĞI VE DİRENCİYLE ÖRNEK BİR ŞEHİR

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlıklı Çevre için Parlamenter Ağı Başkanı Aurora Floridia, Gaziantep’in dayanıklılığı ve direnciyle örnek bir şehir olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Gaziantep’in umudu temsil eden bir şehir olduğunu gördük. Umut ve bağlantılılık, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin en temel ilkelerindendir. Bu sabah itibarıyla bir kez daha anladık ki Gaziantep, zorluklara rağmen direnç göstermeyi, yeniden inşa etmeyi ve gelişmeyi başarabilen bir kenttir.”

ÖZCAN: BU HAFTA GAZİANTEP İÇİN ÇOK ÖZEL BİR HAFTA

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Gaziantep’in Avrupa Konseyi tarafından verilen “Avrupa Ödülü”nü kazanmasının kente büyük bir gurur yaşattığını ifade ederek, şunları aktardı:

“Bu hafta Gaziantep için çok özel bir hafta. Çünkü Avrupa Konseyi’nin Avrupalı şehirlere verdiği en büyük ödül olan Avrupa Ödülünü bu sene Gaziantep aldı. Yarın yapılacak törenle bu ödülü kutlayacağız. Biz de Avrupa Birliği Başkanlığı olarak, bu haftada Gaziantep’i tanıtmak ve bu başarıyı paylaşmak amacıyla bugünkü etkinliği özellikle Gaziantep’te düzenledik.”

PROF. DR. MÁRTON HERCZEG: BU ETKİNLİK GENÇLERİN KAPASİTE GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK

EIT İnovasyon Ekosistemi Birimi Başkanı Prof. Dr. Márton Herczeg, etkinliğe görüntülü mesajla katılarak Gaziantep’te düzenlenen EIT Community Roadshow Eğitimine katılımcılara başarılar diledi. Herczeg, “Bugün aranızda olamadığım için üzgünüm ancak sizlere içten selamlarımı iletiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kıymetli desteği ve misafirperverliği sayesinde bu etkinlik gerçekleşti. Gençlerin kapasite gelişimine katkı sunmak ve yenilikçi fikirlerin önünü açmak bizler için büyük bir mutluluk” dedi.