Yılın 9 ayında ihracat yüzde 4,1 oranında artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat kaydetti. Yine 9 aylık dönemde 46 ilde ihracat artışı yaşandı. Eylül’de Bursa, en fazla artışla öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Küresel zorluklara rağmen 46 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Eylül’de Bursa, en fazla artışla öne çıktı.

Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye'nin üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam ettiğine dikkati çeken Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat için pazar-ürün çeşitlendirme stratejilerini sürdürdüğünü, ihracatın ülke sathına yayılmasını hedeflediğini ve yerelde üretim-istihdam artışı ile müreffeh bir Türkiye vizyonunu vurguladı.

46 İLDE İHRACAT ARTIŞI: BAŞARI BÜYÜK ŞEHİRLERLE SINIRLI DEĞİL

Ocak-Eylül döneminde 46 ilde ihracat artışı gözlenirken, bu sonuç, Türkiye’nin ihracat başarısının artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını gösterdi.

Küresel korumacılık, jeopolitik gerginlikler ve belirsizliklere rağmen elde edilen bu performans, Bakanlık tarafından “ihracatın tabana yayılması” olarak nitelendirildi.

27 İL 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Açıklamada, 27 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı belirtildi. Eylül ayı iller bazında en yüksek ihracat rakamları şöyle:

İstanbul: 4 milyar 512 milyon dolar (1. sıra),

Kocaeli: 2 milyar 827 milyon dolar (2. sıra),

Bursa: 1 milyar 809 milyon dolar (3. sıra),

İzmir: 1 milyar 803 milyon dolar (4. sıra),

Tekirdağ: 1 milyar 189 milyon dolar (5. sıra).

Bu arada Eylül ayında en fazla artışta Bursa öncü oldu. Eylül ayında geçen yıla göre en fazla ihracat artışı kaydeden illerin başını çeken Bursa'da 301 milyon dolar artış kaydederken, Bursa'yı , 214 milyon dolar artışla Çorum, 172 milyon dolar artışla İzmir takip etti.

Bakanlık, bu verilerin ihracatın çeşitlenmesinin ve yerel dinamiklerin gücünün bir yansıması olduğunu ifade etti.