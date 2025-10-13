Merkez Bankası, Ağustos ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni yayımladı. Cari işlemler hesabı 5.455 milyon ABD doları fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler 10.005 milyon dolar fazla kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2.806 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 18,3 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 62,6 milyar dolar oldu.ANKARA (İGFA) - TCMB’nin verilerine göre, Ağustos’ta hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla verdi; birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesinden net giriş 9.516 milyon dolar olurken, taşımacılık 2.769 milyon dolar, seyahat 7.665 milyon dolar net gelir sağladı.

Yıllık cari açığın finansmanında; net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar, efektif ve mevduatlar 1,4 milyar dolar katkı sağladı.

Merkez Bankası döviz rezervlerinde 1,2 milyar dolar artış kaydedildi.

Ağustos’ta doğrudan yatırımlar net 986 milyon dolar giriş yaptı; yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye yatırımları 1.768 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları 782 milyon dolar yükseldi.

GAYRİMENKUL VE PORTFÖY HAREKETLERİ

Gayrimenkul yatırımlarında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon dolar, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de 202 milyon dolar net alım yaptı. Portföy yatırımları 662 milyon dolar net çıkış verdi; yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 279 milyon dolar, DİBS’te 1.572 milyon dolar net alış gerçekleştirdi.

Yurt dışı tahvil ihraçlarında bankalar 337 milyon dolar, Genel Hükümet 940 milyon dolar, diğer sektörler 74 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 2.798 milyon dolar, diğer sektörler 1.239 milyon dolar net kullanım yaparken, Genel Hükümet 68 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlarda yurt dışı bankaların TL cinsinden mevduatları 1.008 milyon dolar azaldı, YP cinsinden 640 milyon dolar arttı; toplam 368 milyon dolar net azalış oldu.

Resmi rezervlerde 5.747 milyon dolar net artış kaydedildi.TCMB, verilerin Türkiye ekonomisinin dış dengedeki gücünü yansıttığını belirtti.