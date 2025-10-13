Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos 2025'te 5.455 milyar dolarlık tarihin en yüksek aylık cari fazlasını açıkladı. Yıllık cari açık 18,3 milyar dolara düşerek, Mayıs'a göre 37,6 milyar dolarlık iyileşme sağlandı. Bakan Şimşek, "Dış finansman ihtiyacı ytüzde 23'ten yüzde 17'ye inecek" dedi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos 2025’te cari işlemler hesabının tarihinin en yüksek aylık fazlası olan 5,455 milyar ABD doları verdiğini duyurdu.

Bu sonuçla yıllık cari açığın 18,3 milyar dolara gerilediğini ve 2023 Mayıs’ına göre 37,6 milyar dolarlık iyileşme sağlandığını belirten Bakan Şimşek, “Dış finansman ihtiyacımız azalıyor, makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor” dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya paylaşımında ekonominin olumlu seyrine dikkat çekerek, Ağustos'ta 5,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasını verdiklerini açıkladı. "Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu" diyen Bakan Şimşek, cari açıktaki bu iyileşmenin dış finansman ihtiyacını da azalttığını vurguladı. Bakan Şimşek, “2023 Haziran’ında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025’te yaklaşık yüzde 17’ye gerileyeceğini öngörüyoruz” dedi.