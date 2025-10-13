Türkiye otomotiv sektörü, Eylül 2025’te motorlu araç ihracatında yüzde 2,8 düşüşle 87 bin adede geriledi. Binek araç ihracatı yüzde 17,3 azalırken, hafif ticari araç ihracatı yüzde 19,6, ağır ticari araç ihracatı yüzde 40,5 artış gösterdi. Üretim ise yüzde 0,1 azalarak 123,3 bin adet oldu. Tofaş ve Ford Otosan’ın ihracat performansları dikkat çektiANKARA (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği, Türkiye otomotiv sektörünün Eylül ayı verilerini raporlaştırdı.

SEGMENT BAZINDA FARKLILAŞMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve sektör verilerine göre binek araç (BA) ihracat yüzde 17,3 düşüşle 45,7 bin adet olurken, hafif ticari araç (HTA) ihracatı yüzde 19,6 artışla 39,1 bin adet, ağır ticari araç (ATA) ihracatı ise yüzde 40,5 artışla 2,2 bin adet oldu.

Tofaş'ın Eylül ayında ihracatı geçen yıla göre 1,3 bin adetten 4,2 bin adede yükselirke, 2025 için 70-90 bin adetlik ihracat tahmini, K0 modelinin üretim artışına rağmen 70-80 bin adede düşürüldü. Ford Otosan ihracatı yüzde 6,6 artarak 35,1 bin adede ulaştı.

ÜRETİMDE HAFİF DÜŞÜŞ

Eylül 2025’te motorlu araç üretimi yüzde 0,1 azalarak 123,3 bin adet oldu. Buna göre binek araç yüzde 14,7 düşüşle 73 bin adet, hafif ticari araç yüzde 34,6 artışla 45,5 bin adet, ağır ticari araç ,se yüzde 18,6 artışla 4,8 bin adet oldu.

Yurt içi ağır ticari araç satışları Eylül’de yüzde 11,7 artarak 3,8 bin adede yükseldi.