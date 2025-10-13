Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilerin hizmetine sunduğu modern selektör makinesi; buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek ve fiğ gibi ürünlerin besleme, temizleme, sınıflandırma ve ilaçlama işlemlerini tek bir sistemde gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri kapsamında tarımsal üretimi desteklemek ve ata tohumunu korumak amacıyla çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak yeni bir adım attı. Bu kapsamda Büyükşehir’in çiftçilerin hizmetine sunduğu modern selektör makinesi; buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek ve fiğ gibi ürünlerin besleme, temizleme, sınıflandırma ve ilaçlama işlemlerini tek bir sistemde gerçekleştiriyor.

ÇİFTÇİLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Söz konusu proje doğrultusunda Kandıra Belediyesi’ne tahsis edilen 2,5 ton/saat kapasiteli seyyar selektör makinesi, köy köy gezip çiftçilere ücretsiz hizmet vermeye başladı. Çiftçilerin hizmetine sunulan modern selektör makinesi; buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek ve fiğ gibi ürünlerin besleme, temizleme, sınıflandırma ve ilaçlama işlemlerini tek bir sistemde gerçekleştiriyor. Ürün içerisindeki yabancı tohum ve maddeleri, tanelerin aerodinamik ve boyut farklılıklarından yararlanarak ayrıştırıyor. Zayıf ve düşük kaliteli ürünleri ayıklayarak yüksek verimli tohumluk ürün elde edilmesini sağlıyor.

MALİYET AZALIYOR, VERİM ARTIYOR

Daha önce günlerce sıra bekleyip ücret ödeyerek yapılan bu işlem, şimdi mobil sistem sayesinde ücretsiz ve yerinde yapılabiliyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki çiftçiler için büyük kolaylık sağlayan bu hizmetle, üretim maliyetleri azalıyor, verim artıyor ve çiftçiler kendi tohumlarını güvenle yeniden ekme şansı elde ediyor. Projenin en önemli hedeflerinden biri, yerli tohumun korunması ve çiftçinin kendi üretimini sürdürülebilir hale getirmesi. Selektör makinesi ile ayrıştırılan tohumluk ürün, aynı zamanda makinada ilaçlanarak hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli hale getiriliyor. Bu sayede tarımsal verim artarken, ekim yapılan alanların kalitesi de yükseliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar mazot, gübre, tohum, modern sera desteği ve arıcılık gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Şimdi de bu mobil selektör makinesi ile çiftçilerin en temel ihtiyacına doğrudan yanıt veriyor.

ÇİFTÇİDEN BÜYÜK İLGİ

Kandıra bölgesinde hizmet vermeye başlayan seyyar selektör makinesi sayesinde çiftçiler daha önce ücretli yaptırdıkları işlemleri artık ücretsiz bir şekilde, zaman kaybetmeden gerçekleştiriyor. Çiftçilerin, bu hizmetten yararlanmak için Kandıra Belediyesi’ne müracaat ederek, talepte bulunması gerekiyor.

“ÇİFTÇİYE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANDI”

Seyitaliler Mahalle Muhtarı Özcan Akıncı, bölgenin tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, makine desteğinin çiftçiler için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Akıncı, “Buğday ayıklama işi gerçekten zordu. Daha önce Kandıra, Kaynarca hatta Adapazarı’na kadar gidiyorduk. Bu hem zaman kaybı hem de masraf demekti. Şimdi ise sıramızı alıyoruz, sabah belediyenin görevlisi geliyor, makineler çalışıyor ve tamamen ücretsiz şekilde hizmet alıyoruz. Bu destekten dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

"ESKİDEN YÜKSEK ÜCRETLER ÖDÜYORDUK”

Çiftçilerden İsmet Akay da geçmişte özel firmalara yüksek ücretler ödeyerek hizmet aldıklarını belirterek, “Şimdi Kocaeli Büyükşehir sayesinde buğdayımızı ve arpamızı ücretsiz şekilde eliyoruz. Büyükşehir’in tohum, gübre ve mazot desteklerinden de faydalanıyoruz. Maliyetler düşüyor, üretim artıyor” şeklinde konuştu.

"BU HİZMET AYAĞIMIZA GELDİ"

Çiftçi Cavit Günay ise mobil selektör hizmetinin hem zamandan hem de yakıt masrafından tasarruf sağladığını dile getirerek, “Eskiden 20 kilometre uzaklıktaki zahirecilere gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi hizmet ayağımıza geldi. Bu da çiftçiyi motive ediyor. Tahir Büyükakın Başkanımız çiftçinin yanında, samimi ve çalışkan bir başkan. Kendisini seviyoruz” ifadelerini kullandı. Çiftçi dostu Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği onlarca proje ile üreticilerin yanında olmaya devam edecek.