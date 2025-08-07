Türkiye, Avrupa Birliği ile Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında finansman anlaşmalarında değişiklikleri ve Pakistan, Türkmenistan, Irak ile çeşitli alanlarda yapılan anlaşmaları onayladı. Kararlar, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi milletlerarası anlaşmayı onayladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Avrupa Birliği (AB) ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalar yürürlüğe girdi.

İŞTE O ANLAŞMALARININ DETAYLARI

AB ile IPA II Finansman Anlaşmalarında Değişiklik (Karar Sayısı: 10164, 10165) Türkiye, AB ile Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında “Çok Yıllı Rekabetçilik ve Yenilik Eylem Programı” ile “Çok Yıllı Ulaştırma Eylem Programı” finansman anlaşmalarında değişiklik yaptı. 27 Mayıs ve 10 Haziran 2025 tarihli mektup teatisiyle imzalanan protokoller, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum ve ekonomik kalkınma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu değişiklikler, fonların daha etkin kullanımını sağlayacak sektörel yaklaşımları güçlendirecek.

Türkiye-Pakistan Hükümlü Nakli Anlaşması (Karar Sayısı: 10166) Türkiye ile Pakistan arasında hükümlülerin nakline ilişkin anlaşma onaylandı. Bu anlaşma, iki ülke arasında cezai işbirliğini güçlendirerek hükümlülerin ülkelerine geri dönmesini kolaylaştıracak.

Türkiye-Türkmenistan İşbirliği Anlaşmaları (Karar Sayıları: 10167, 10168, 10169, 10170) Türkiye ile Türkmenistan arasında dört alanda işbirliği anlaşmaları onaylandı: Bitki Koruma ve Karantina: Tarım sektöründe zararlılarla mücadele ve bitki sağlığı için ortak çalışmalar yürütülecek.

Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon: Teknik standartlar, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metroloji alanlarında işbirliği güçlenecek.

Meteoroloji: Hava durumu tahminleri ve iklim verileri paylaşımı için ortak projeler geliştirilecek.

Gençlik ve Spor (2024-2026 Eylem Planı): Spor altyapısının kullanımı, ortak turnuvalar, doping önleme ve gençlik politikaları alanlarında işbirliği yapılacak.

Türkiye-Irak İşbirliği Anlaşmaları (Karar Sayıları: 10171, 10172, 10173)

Türkiye ile Irak arasında üç alanda mutabakat zaptı ve protokol onaylandı.

Ürün Güvenliği ve Ticarette Teknik Engeller: Danışma ve işbirliği mekanizması ile ticarette teknik engellerin azaltılması hedefleniyor.

İstihdam ve Sosyal Güvenlik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında istihdam politikaları ve sosyal güvenlik alanında ortak projeler yürütülecek.

Sağlık ve Tıp Bilimleri: Hastane yönetimi, sağlık sistemleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve sağlık turizmi gibi alanlarda işbirliği güçlenecek.