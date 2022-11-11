Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı törende Bayburt'ta çeşitli lokasyonlarda 105 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte belediyemiz organizasyonuyla hizmete yeni alınan mobil ikram aracından katılımcılara yöresel lezzetlerimizden Kavut Çorbası ikram edildi.
Tüm Türkiye'de saat 11.11'de aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte milyonlarca fidan toprakla buluştu.