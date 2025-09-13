Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ‘3. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası’ 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde İzmir Aliağa’da gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Yaklaşık bin 700 sporcunun katılımıyla düzenlenecek dev organizasyon için İzmir Aliağa Belediyesi ile Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Aliağa Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş, Oryantiring Federasyonu Harita Kurul Başkanı Nazım Altun, Oryantiring İzmir İl Temsilcisi ve Yarışmanın Etkinlik Direktörü Harun Altun ile Organizasyon Sorumlusu Cengiz Altun katıldı.

Şampiyonanın kente önemli bir hareketlilik kazandıracağını belirten yetkililer, organizasyonun Aliağa’da hem spor turizmine hem de kentin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Oryantiring İzmir İl Temsilcisi ve Yarışmanın Etkinlik Direktörü Harun Altun, Aliağa’nın bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Belediyemizin oryantiring sporuna ve sporculara verdiği güçlü destek, bu şampiyonanın Aliağa’da gerçekleşmesine büyük katkı sağladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sporcuların yanı sıra izleyiciler için de unutulmaz bir deneyim olacak. Bu organizasyonun, halkımızın oryantiring sporunu yakından tanımasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.”

Doğada harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede hedefi bulmaya dayalı bir spor dalı olan oryantiring, son yıllarda Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor. Aliağa’da düzenlenecek şampiyonada farklı yaş gruplarından yaklaşık bin 700 sporcu, birbirinden zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele edecek.

Aliağa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 3. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası, kentin sosyal ve kültürel hayatına da renk katacak. Organizasyon boyunca Aliağa, hem sporcuların hem de sporseverlerin buluşma noktası olacak.