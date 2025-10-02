Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 3 Ekim 2025 Cuma günü İtalya’dan devralacağını duyurdu. İhtiyat Taburu, Kosova’da 4’üncü kez görevde. Bakanlık, Senegal’e deniz karakol uçağı gönderdiğini ve Gazze’deki insani trajediye son verecek girişimleri desteklediğini açıkladı.KKTC (İGFA)- Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) uluslararası barış ve istikrara katkılarını sürdürdüğünü bildirdi. NATO Kosova Gücü (KFOR) kapsamında, 25-26 Eylül 2025’te Kosova’ya intikal eden İhtiyat Taburu, 1 Ekim’den itibaren 4’üncü kez 3 ay süreyle Operatif İhtiyat Taburu görevini devraldı.

Türkiye, 3 Ekim’de düzenlenecek törenle KFOR Komutanlığı’nı ikinci kez İtalya’dan devralacağını haberini bugün KKTC’deki Boğazköy Şehitliği'nde gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1973684585860141453

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, görevin NATO ve BM kararlarına uygun, tarafsız ve şeffaf şekilde yürütüleceğini kaydetti.

SENEGAL’E DENİZ KARAKOL DESTEĞİ

Bu arada bakanlığın toplantıda Afrika’nın huzuruna verdiği önemi vurgulayarak, Senegal’in talebi üzerine bir deniz karakol uçağının 1 Ekim’den itibaren Dakar’a intikal ettiği de duyuruldu. Uçak, Senegal Silahlı Kuvvetleri’ne arama kurtarma ve deniz gözetimi eğitimi verecek.