Hatay Sörf Merkezi, TPF (Turkish Philanthropy Funds) desteğiyle yaz boyunca dört sörf şenliği ve bir festival düzenledi. Çocukların fikirleriyle şekillenen etkinlikler, sporun ötesinde dayanışmayı, ifade özgürlüğünü ve topluluk ruhunu güçlendirdi. Bu yolculuk yıl boyunca farklı etkinliklerle sürecek.HATAY (İGFA) - Hatay Sörf Merkezi 2025 yazını, TPF tarafından sağlanan destekle düzenlenen bir dizi özel etkinlikle taçlandırdı.

Yaz boyunca dört farklı tarihte düzenlenen ve toplamda 100'ü çocuk, 20'si yetişkin olmak üzere 120 kişinin katılımıyla hayata geçirilen sörf şenliklerinin ardından, 5-6 Eylül 2025 tarihlerinde ise çocukların öncülüğünde iki günlük kapsamlı bir sörf festivali düzenlendi. Bu etkinlikler, bölgedeki çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklerken, aynı zamanda topluluk ruhunu ve dayanışmayı da güçlendirdi. Sanatçı Kalben de çocukların davetiyle festivalde bulundu ve desteğini şarkılarını çocuk ve gençlerle birlikte seslendirerek gösterdi.

Yaz şenlikleri ve Eylül ayındaki festival, katılımcı çocuk ve gençlerin fikir ve hayalleri doğrultusunda şekillendi. Etkinliklerde sörf eğitimlerinin yanı sıra; sanat atölyeleri, spor müsabakaları, müzik dinletileri ve çocuklar tarafından organize edilen özel oyunlar yer aldı. Festivalin en dikkat çekici yanı, çocukların yalnızca katılımcı değil, sürecin aktif birer organizatörü olmalarıydı.

“ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN YOLCULUK”

Turkish Philanthropy Funds (TPF) Genel Müdürü Şenay Ataselim Yılmaz, Hatay'daki bu anlamlı etkinlikler hakkında yaptığı konuşmada, “Depremden etkilenen bölgelerde çocukların öncülüğünde hayata geçirilen bu etkinlikler, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Hatay Sörf Merkezi'nde çocukların yalnızca katılımcı değil, sürecin tasarlayıcısı ve uygulayıcısı olarak rol üstlenmeleri; yaratıcılıklarını, özgüvenlerini ve dayanışma kültürünü besliyor. Turkish Philanthropy Funds olarak, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren bu yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor ve onların gelişimine katkı sağlayan her adımı desteklemeyi önemsiyoruz.” dedi.