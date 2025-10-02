Türkiye’nin önemli moda etkinliklerinden biri olan Bursa Fashion Week, 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde 8. kez kapılarını açıyor. Etkinlik bu yıl da yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirmeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan birçok modacının, tasarımcının ve basın mensubunun katılacağı organizasyon; moda turizmine katkı, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve Bursa’nın global moda haritasında yerini güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu yılki organizasyona birçok ülkeden modacı, tasarımcı ve basın mensubu katılacak.

Bursa Fashion Week, sadece bir defile etkinliği olmanın ötesinde, kültürel etkileşim, marka iş birlikleri ve ihracata dayalı moda ekonomisinin gelişmesi için büyük fırsatlar sunacak.Defilelerinkoreografileri ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından yapılacak olup defilelerde başarılı ve taçlı modeller podyuma çıkacaklar.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BTSO’DAN GÜÇLÜ DESTEK

Organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle hayata geçiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve turistik tanıtımına katkı sağlayacak bu tarz uluslararası etkinlikleri destekleyerek Bursa’nın marka değerini artırmayı hedefliyor.

BTSO ise tekstil ve hazır giyim sektöründeki üyelerine, global pazarlara açılma ve uluslararası bağlantılar kurma imkânı sunan bu etkinliği stratejik olarak destekliyor.

Bursa Fashion Week’e katılacak yabancı misafirler için şehir turları, tarihi mekan gezileri ve yerel lezzet deneyimleri de organize edilecek. Bu sayede sadece moda değil, Bursa’nın turistik değerleri de uluslararası katılımcılara tanıtılacak.