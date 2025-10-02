Huawei Network Summit (HNS) 2025'te Huawei, "Xinghe AI Fabric 2.0: Tam Bilgi İşlem Gücüyle Sürekli Çalışan DCN Oluşturma" teması altında Avrupa için Xinghe AI Fabric 2.0 Çözümünü tanıttı. 2018 yılında tanıtılan AI Fabric'in kapsamlı bir yükseltmesi olan yeni çözüm, tam bilgi işlem kullanımı ve kesintisiz hizmetler sunan DCN (veri merkezi ağları) oluşturmak ve yerel işletmelerin dijital-akıllı dönüşümünü desteklemek için tasarlandı.PRNewswire / MÜNİH (İGFA) - Huawei Avrupa ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Direktör Yardımcısı Bingyu Zhou, Huawei'nin Avrupa'daki sektörler genelinde profesyonel DCN altyapıları kurduğunu vurguladı. Huawei, yüksek performanslı, son derece güvenilir ve güvenli ağ çözümleriyle hem iş inovasyonunu hem de operasyonel verimliliği mümkün kılıyor

Wang, hızlı AI yinelemesi ve gelişen bulut mimarilerinin DCN'leri yeniden şekillendirdiğini belirtti.

AI Beyni, AI Bağlantısı ve AI Network Öğeleri'nden oluşan üç katmanlı bir mimari üzerine inşa edilen Xinghe AI Fabric 2.0, StarryWing Digital Map (üç seviyeli otomasyon), Rock-Solid Architecture (iReliable) ve akıllı tam akış analizi gibi temel yetenekleri entegre ederek, işletmelerin tam bilgi işlem ve her zaman açık hizmetler elde etmelerine yardımcı oluyor.

XİNGHE AI FABRİC 2.0'IN TEMEL AVANTAJLARI

AI Beyni: StarryWing Digital Map ve NetMaster ile sürükle-bırak hizmet düzenlemesi, entegre uygulama-ağ İşletme ve Bakım otomasyonu ve heterojen ağlar ve güvenlik genelinde uçtan uca otomasyon sağlayarak verimliliği artırır.

StarryWing Digital Map ve NetMaster ile sürükle-bırak hizmet düzenlemesi, entegre uygulama-ağ İşletme ve Bakım otomasyonu ve heterojen ağlar ve güvenlik genelinde uçtan uca otomasyon sağlayarak verimliliği artırır. AI Bağlantısı: iReliable teknolojisi güvenilirliği on kat artırır. Yenilikçi Eagle-Eye Motoru, 200.000 hizmet akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek tam kalite analizi, saniyeler içinde arıza tespiti ve dakikalar içinde kurtarma sağlar.

iReliable teknolojisi güvenilirliği on kat artırır. Yenilikçi Eagle-Eye Motoru, 200.000 hizmet akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek tam kalite analizi, saniyeler içinde arıza tespiti ve dakikalar içinde kurtarma sağlar. AI Network Öğeleri: CloudEngine switch'leri ve StarryLink optik modülleri kullanarak, paket kaybı ve gecikmenin hassas trafik farkındalığı ve görselleştirmesini sağlarken, iç güvenlik ve grup tabanlı izolasyon genel korumayı güçlendirir.

Zirvede, Migros Türkiye'den Süleyman Hilmi Tekintüre ve İtalya Cineca'dan Matteo Turisini, Huawei ile işbirliğinin sonuçlarını paylaştı. Roma Sapienza Üniversitesi'nde Doçent olan Daniele De Sensi, yapay zeka ve HPC DCN'ler için gelecekteki trendleri ve en iyi uygulamaları tartıştı.

SERGİDE ÖNE ÇIKANLAR

Huawei'nin standında, Xinghe AI Fabric 2.0'ın canlı demoları ve simülasyonları sergilenerek üç katmanlı mimarisinin avantajları gösterildi. Öne çıkan ürünler arasında yüksek yoğunluklu 128×400GE sıvı soğutmalı XH9230 Ethernet swithc ve etkileşimli StarryLink optik modülleri yer aldı.

İleriye dönük olarak Huawei, yerel endüstriler için daha fazla değer yaratmak amacıyla akıllı ağ evrimini ve nesil yükseltmelerini ilerleterek, Avrupalı ortakları ve müşterileriyle açık işbirliğini ve sürekli inovasyona olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.