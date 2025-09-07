Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 7 Eylül 2025 Pazar akşamı gerçekleşecek Tam Ay Tutulması’nı duyurdu. “Kanlı Ay” olarak bilinen bu doğa olayı, Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 7 Eylül 2025 Pazar akşamı gökyüzünde nadir bir doğa olayı olan Tam Ay Tutulması’nın gerçekleşeceğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı hizada olmasıyla Ay’ın kırmızımsı bir renge bürünerek “Kanlı Ay” manzarası sunacağı belirtilen etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle izlenebilecek.

İŞTE TUTULMA SAATLERİ

Parçalı tutulma başlangıcı: 18:28

Tam tutulma başlangıcı: 20:30

Tutulma maksimumu: 21:11

Tam tutulma bitişi: 21:53

Parçalı tutulma bitişi: 22:56

Yarı gölgeli bitiş: 23:55

TUA, paylaşımında, “Gökyüzüne bakmak, geçmişin izini sürmek ve geleceği düşlemek için güzel bir fırsat… Haydi, birlikte göğe bakalım!” ifadeleriyle vatandaşları bu eşsiz doğa olayını izlemeye davet etti. Tutulma, hava koşulları uygun olduğu takdirde teleskopsuz olarak da net bir şekilde gözlemlenebilecek.