Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu-Batı Kampı, Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen gençleri bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü bir örneğini sundu.ANTALYA (İGFA) - “Bridge to Turkey Fund” destekli kamp, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

Kültürlerarası diyalog ortamı sunan kampta; takım oluşturma etkinlikleri, İngilizce aktiviteler, su oyunları, ülke ve şehir sunumları ile kültür geceleri düzenlendi. Gençler hem eğlendi hem de deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden öğrendi.

GENÇLER İÇİN GÜVENLİ BİR ÖĞRENME ALANI

Kamp Koordinatörü Nancy Güzeliş, “Doğu-Batı kampımız, gençlerin özgüvenini artıran ve 21. yüzyıl becerilerine katkı sağlayan bir sosyal etki yaratıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilk çalışmamızda çok destekleyici bir ekiple birlikteyiz” diyerek belediyeye teşekkür etti.

DEZAVANTAJLI GENÇLERE KÜLTÜRLERARASI DENEYİM

Kampın kurucularından Sedat Gündoğdu, “2008’den bu yana çok kültürlü yapıya erişimi kısıtlı gençler için bu ortamı kuruyoruz. Dil bariyerini aşan bir paylaşım alanı sunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi de alan tahsisiyle yanımızda yer aldı” dedi.

FARKLI KÜLTÜRLERLE KENDİMİZİ KEŞFEDİYORUZ

İki yıl önce Doğu-Batı kampına katılan ve farklı deneyimler elde eden Elif Çetinkaya ise “Geçen yıl gönüllüydüm, bu sene eş koordinatörüm. Kamp; kültür geceleri, psikolojik oyunlar ve etkinliklerin ardından yapılan çözümlemelerle hem kendimizi hem farklı kültürleri tanımamıza olanak veriyor. Sadece Türkiye’den değil; Fransa, Danimarka, Endonezya, Çin gibi birçok ülkeden katılımcılarla kültürlerarası bir köprü kuruyoruz” ifadelerini kullandı.