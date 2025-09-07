Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 7 Eylül 2025 tarihinde, AFAD verilerine göre, 0.9 ile 4.9 büyüklükleri arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. En büyük sarsıntı, saat 12:35’te 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.BURSA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 7 Eylül 2025 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gün boyunca çok sayıda deprem kaydedildi.

Saat 00:38’den 13:23’e kadar olan sürede, büyüklükleri 0.9 ile 4.9 arasında değişen 47 sarsıntı yaşandı. En dikkat çekici deprem, saat 12:35’te 4.9 büyüklüğünde ve yerin 7.72 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bunu, saat 12:41’de 4.1 büyüklüğünde bir başka sarsıntı izledi. Depremlerin çoğu, Sındırgı ilçesinin çeşitli mahallelerinde, özellikle Aktas, Ormanici, Sinandede, Mandira, Yaylacik, Kertil ve Bayirli gibi bölgelerde yoğunlaştı.

AFAD’ın açıklamalarına göre, depremler yerin 4.24 ile 11.85 kilometre derinliklerinde gerçekleşti. Gün içindeki sarsıntıların çoğunluğu düşük büyüklükte (1.0-2.4 ML) olsa da, 3.4 ve 4.9 büyüklüğündeki depremler çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

Şu ana kadar bu depremlerle ilgili herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Ancak, bölge halkı, 10 Ağustos 2025’te aynı ilçede yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin artçılarının devam ettiğini ve sismik hareketliliğin endişe yarattığını ifade ediyor.

AFAD, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.