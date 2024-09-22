Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi bugün başlıyor
Türkiye Kadın Futbol Süper Lig’de üçüncü hafta, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Galatasaray’ın bu hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynaması gereken maç, sarı-kırmızılıların UEFA Kadınlar Şampiyonlar...Devamı için tıklayınız
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