Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) arasında 13 Şubat 2025’te imzalanan Katkı Anlaşması, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla onaylandı. Söz konusu anlaşma, iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) arasında 13 Şubat 2025’te imzalanan Katkı Anlaşması, 3 Eylül 2025 tarihli ve 33006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10360 sayılı karar ile onaylandı.

Karar, 244 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri uyarınca yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla onaylanan anlaşma, Türkiye ile UNODC arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlandı.

Söz konusu Milletlerarası Antlaşmanın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz