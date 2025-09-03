Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz boyunca düzenlediği bilim dolu etkinliklerle binlerce çocuğu ağırladı.MERSİN (İGFA) - Yaz Okulu kapsamında çocuklara iklim, çevre, fen bilimleri ve robotik kodlama gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenlendi. Program boyunca toplam 5 bin 547 öğrenci Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne gelerek etkinliklere katıldı. Öğrenciler çeşitli atölyelerde bilimsel etkinlikler yaparak hem öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde düzenlenen atölyeler arasında özellikle Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, İklim ve Çevre Atölyeleri çocukların yoğun ilgisini gördü. Öğrenciler, edindikleri bilgiler ve yeni deneyimlerle yaz tatilini verimli geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla yeni eğitim ve öğretim döneminde de Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi bünyesinde çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenlemeye devam edecek.

EZİCİ: “YAZ DÖNEMİ BOYUNCA 5 BİN 547 ÖĞRENCİMİZ MERCAN BİLİM MERKEZİ’NDE EĞİTİM ALDI”

Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, Yaz Okulu programının çok verimli geçtiğini anlatarak, “Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde yaz döneminde çocuklarımız için hazırladığımız, planladığımız bolca bilimsel etkinliklerle ve deneylerle dolu yaz okulunu tamamladık. Yaz dönemi boyunca 5 bin 547 öğrencimiz Mercan Bilim Merkezi’nde etkinliklere katıldı. Onlar artık birer bilim neferi” dedi.