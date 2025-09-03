2025 YKS sonuçlarına göre, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tüm bölümleriyle yüzde 100 doluluğa ulaştı. 259 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıtlar 1-5 Eylül arasında devam ediyor. Müdür Prof. Dr. İlknur Kumkale öğrencilere başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2025 yılı YKS sonuçlarına göre Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekolu’nu tercih eden öğrenciler 1 Eylül’de itibaren kayıtlarını yaptırmaya başladılar.

Bankacılık ve Sigortacılık, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Gümrük İşletme, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerinde 4’ü okul birincisi olmak üzere toplam 259 öğrenci tercihini okulumuzdan yana kullandı ve 2025-2026 yılında yüksekokulumuzun tüm kontenjanları yüzde 100 doluluk gösterdi.

Kayıtlarla ilgili yapılan açıklama şu bilgiler verildi.

“Kayıtlar online ve yüz yüze olmak üzere 01-05 Eylül tarihleri arasında devam edecektir. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale Yüksekokulumuz Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü’nü kazanan Göknil Övünbay'ın kaydını öğrenci işleri biriminde gerçekleştirdi. Yüksekokul Müdürü Kumkale kayıtların tüm öğrencilere, Yüksekokulumuza ve Üniversitemize hayırlı olması temennisinde bulundu ve yeni akademik yılın başarılı geçmesini diledi. İlk kaydı gerçekleşen öğrencimize de Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun iyi bir akademik ve idari kadroya sahip olduğunu, iyi bir eğitim alacağını; ancak sadece derslere girip sınavları geçmenin kariyerini yönetmede yeterli olmadığını, derslerin yanı sıra öğrenci topluluklarına üye olup sosyal faaliyetler içinde yer almaları gerektiğini ifade etti. Her türlü ihtiyaç durumunda başta danışmanları olmak üzere, idarî ve akademik kadronun ve Yüksekokul Yönetiminin kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu söyledi.”