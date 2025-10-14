Nevşehir Belediyesi, 2026 FİFA Dünya Kupası Eleme müsabakası Türkiye - Gürcistan maçı için dev ekran kuracak. Nevşehirliler, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurulacak ekran karşısında hep birlikte maç izleyerek ay yıldızlı takımımıza destek verecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme maçlarına 3-2 Gürcistan galibiyetiyle başlayan milli takımımız, grubunun ikinci maçında İspanya’ya mağlup olmuştu. Geride bıraktığımız cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 yenen milli takımımızın dördüncü müsabakası Türkiye – Gürcistan maçı Turka Kocaeli stadyumunda saat 21.45’de oynanacak.

Nevşehir Belediyesi ise bu önemli müsabaka için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yine dev ekran kuracak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2026 FİFA Dünya Kupası grup müsabakası coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen tüm Nevşehirlileri, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne davet etti.

Milli müsabaka için alana gelecek olan misafirlere gazoz, patlamış mısır ve çeşitli ikramlar yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FİFA Dünya Kupasında 48 takım yer alacak. Avrupa’dan ise 16 takım turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılırken, kalan 4 kontenjan için 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 takım play-off oynayacak.