8-9 Nisan'da Niğde'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç erkeklerde ilimizi temsil eden Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Buğrahan Karasapan 65 kiloda sağ kol Türkiye 1.si, sol kol Türkiye 2.si olarak altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hamdullah Çakır ise aynı turnuvada 60 kiloda sağ kol Türkiye 4.sü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.