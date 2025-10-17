Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Afrika ile sivil havacılık işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, THY, Afrika'da 39 ülkede 53 noktaya uçuş yaparken Türkiye, kıtayla ekonomik ve diplomatik bağlarını artırmaya devam edeceğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında düzenlenen Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İş Birliği panelinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin jeostratejik konumu ile doğal bir hub görevi gördüğünü dile getirerek “Afrika ise stratejik ticaret yolları ve hızla artan jeopolitik önemiyle küresel ölçekte dikkat çeken bir kıta haline gelmiştir. Türkiye ile Afrika arasındaki sivil havacılık işbirliğini konu alan bu panelin işbirliğinden ortaklığa dönüşmekte olan Türkiye-Afrika ticari ilişkileri açısından değerli çıktılar üretmesini umut ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Afrika kıtasının küresel ekonomi açısından giderek daha da önem kazandığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Kıyı Afrika ülkelerinin hem kendi iç bölgeleri hem de uluslararası ticaretin gelişimi açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, denize kıyısı olmayan ülkeler ise kıta boyunca doğu-batı ve kuzey-güney transit taşımacılığını kolaylaştırdığını söyledi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika kıtasına 50’den fazla ziyaret gerçekleştirerek “bir uluslararası lider tarafından kıta genelinde en fazla ülke ziyareti gerçekleştiren devlet başkanı” unvanını aldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Türkiye ile Afrika arasında süregelen bu yoğun ilişkilerin, başta sivil havacılık olmak üzere tüm ulaştırma alanlarında kendini gösteriyor olması bizler için ayrıca sevindiricidir” dedi.

“THY HALİHAZIRDA AFRİKA’DA 39 ÜLKEDE 53 NOKTAYA AKTİF OLARAK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR”

Bakan Uraloğlu, halihazırda Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Afrika kıtasına seferler düzenlediğini dile getirerek “AJet, Pegasus ve SunExpress Havayolları filo yapıları nedeniyle yalnızca Kuzey Afrika’ya sefer düzenlerken THY tüm kıta ile bağlantımızı sağlamaktadır. THY, Afrika kıtasında en geniş uçuş ağına sahip kıta dışı havayolu konumundadır. THY halihazırda Afrika’da 39 ülkede 53 noktaya aktif olarak uçuş gerçekleştirmektedir. Afrika ülkelerinin ulusal havayolları da dahil edildiğinde ise, THY, Etiyopya Havayollarından sonra en çok Afrika ülkesine ve en çok noktaya uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu konumundadır.” açıklamasında bulundu.

THY’nin bu geniş uçuş ağı sayesinde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari, turistik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, “THY’nin Afrika’daki varlığı yalnızca yolcu taşımacılığı ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda kargo taşımacılığıyla da kıta genelinde ticaretin ve lojistik akışının güçlenmesine destek olmaktadır. Bu çerçevede THY, Afrika ülkelerinin küresel pazarlara erişiminde stratejik bir rol üstlenmekte, Türkiye’nin kıta ile olan ekonomik ve diplomatik bağlarının derinleşmesine katkı sunmaktadır.” diye konuştu.

Söz konusu başarının bir rastlantı olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002'den beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik. Son 23 yıl içerisinde havacılık sektörüne yaklaşık 25 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Her sene istatistiki olarak yaklaşık 1.4 havalimanını hizmete açtık. Bugün 58 aktif havalimanımız bulunuyor. İki havalimanımızın da yapımı devam ediyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2024'te en çok yolcuya hizmet veren Avrupa'da ikinci, dünyada 7'nci havalimanı olan ve kargo ve yük taşımacılığında ise Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşen İstanbul Havalimanın da Türkiye’nin başarılarını taçlandırdığını kaydetti.

Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkiler derinleşerek devam ederken dünya genelinde askeri çatışmalar, hastalıklar ve doğal afetler nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bu bozulmalar sürdürülebilir ve dirençli taşımacılık ve lojistik alternatiflerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Afrika kıtasının sunduğu imkanlar ve küresel alternatif güzergah ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde; küresel ölçekte ulaşım bağlantılarının artırılmasına yönelik girişimler, Afrika ile Türkiye arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası taşımacılığın sürdürülebilirliği açısından ayrı bir önem taşımaktadır.” diye konuştu.