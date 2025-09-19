TÜİK, Dünya Bankası metodolojisiyle hazırlanan Beşeri Sermaye Endeksi’ni (BSE) ilk kez il düzeyinde yayımladı. 2023’te Türkiye BSE’si 0,690 olurken, AB ortalaması 0,730 olarak kaydedildi. 2023'te en yüksek BSE'ye sahip il Çanakkale oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Bankası metodolojisiyle hazırlanan Beşeri Sermaye Endeksi’ni (BSE) ilk kez il düzeyinde yayımladı. Endeks, bugün doğan bir çocuğun sağlık ve eğitim koşullarına göre 18 yaşında elde edeceği beşeri sermayeyi (0-1 arası) ölçüyor.

2023’te Türkiye BSE’si 0,690 olurken, AB ortalaması 0,730 olarak kaydedildi.

Hayatta kalma (2023: 0,985, yüzde 0,3 düşüş), sağlık (0,966, yüzde 0,2 artış) ve eğitim (0,725, yüzde 0,8 düşüş). 2021’de 0,693 olan endeks, 2022’de yüzde 0,5 artarak 0,696’ya yükseldi; 2023’te yüzde 0,9 geriledi.

AB-27’de en yüksek Finlandiya (0,796), İsveç (0,795), İrlanda (0,793); en düşük Romanya (0,584), Bulgaristan (0,614), Slovakya (0,665).

İLLER ARASI FARKLAR

2023’te en yüksek BSE’ye sahip iller Çanakkale (0,781), Antalya (0,761), Erzincan (0,756), Eskişehir (0,755), Rize (0,749). En düşük: Şırnak (0,599), Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane, Muş.2021-2023 arasında en fazla artış Çanakkale (+0,026), Uşak (+0,022), Siirt, Antalya, Erzincan (+0,017).

En fazla düşüş: Hatay (-0,066), Adıyaman (-0,059), Kahramanmaraş (-0,048), Manisa (-0,024), Malatya (-0,022).