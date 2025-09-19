Toplumsal fayda odaklı projeleriyle fark yaratan Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), yeni sezona coşkulu bir etkinlikle merhaba dedi. Sosyal sorumluluk alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği sayısız projeyle her yaştan insana umut aşılayan dernek, üyeleriyle birlikte yeni döneme güçlü bir adım atmanın mutluluğunu yaşadı.BURSA (İGFA) - Sezona merhaba etkinliği, keyifli atmosferiyle Mensub Meze Bar’da gerçekleşti. Etkinliğe YASAV Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren ve dernek üyeleri katıldı. Gece boyunca samimi sohbetler ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, üyeler hep birlikte pasta keserek yeni dönemin birlik ve beraberlik ruhunu kutladı.

Etkinlikte konuşan YASAV Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren, “Bugün sadece yeni bir sezona değil, aynı zamanda yeni umutlara ve yeni projelere merhaba diyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve bugüne kadar birlikte attığımız her adımda fark yaratmayı başardık. Her zaman hedefimiz, yaptıklarımızın üzerine artı bir değer koymak oldu. Yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte siz üyelerimiz, bizlerin en yakın yol arkadaşı ve tanığı olacaksınız. Gücümüzü birlikteliğimizden alıyor, yarınlara umutla bakıyoruz” dedi.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Ayça Özcan’ın eşsiz sesi ve enerjisi geceye renk kattı. Keyifli sohbetler, müzik ve pasta kesimi ile taçlanan etkinlik, yeni dönemin motivasyonunu tazeleyen bir buluşma oldu.