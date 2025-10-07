Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mudanya Mütarekesi’nin 103. yıl dönümünde, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 16:30’da Mudanya’da görsel bir şölen sunacak. Mudanya Kaymakamlığı ve Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek gösteri, İnönü Bulvarı semalarında gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi, 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi’nin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet’in gökyüzündeki gururu Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 16:30’da Kaymakamlık Binası karşısındaki İnönü Bulvarı üzerinde muhteşem bir hava gösterisi gerçekleştirecek.

Mudanya Kaymakamlığı, “Gökyüzü bu kez Mudanya için renklenecek” diyerek duyurduğu etkinlikle, ilçenin Kurtuluş Savaşı’ndaki tarihi önemini bir kez daha vurguladı.

Türk Yıldızları’nın akrobasi performansı, en son 11 Ekim 2014’te Mudanya’da izleyicilerle buluşmuştu. Ücretsiz ve halka açık olan gösteriye tüm vatandaşlar davet edildi.