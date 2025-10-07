Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu temininde sürdürülebilirliği sağlamak ve artan abone sayılarına karşı önlem almak amacıyla alternatif kaynak projelerini sürdürmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin'de Tarsus ilçesi Baltalı Mahallesi’nde yeni yapılaşmayla birlikte oluşan abone artışları nedeniyle mevcut içme suyu kaynağının yetersiz kalması üzerine harekete geçen MESKİ, önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdi.

MESKİ, Baltalı Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kargılı Mahallesi’ndeki içme suyu kaynağından 3 bin 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşedi.

Gerçekleştirilen bu çalışma ile hem yeni yapılan 43 adet taşınmaza içme suyu temini sağlandı hem de Baltalı Mahallesi’nin içme suyu rezervi önemli ölçüde artırılmış oldu.

Baltalı Mahalle Muhtarı Yakup Aksaç, yeni yerleşim yerlerinin kurulmasıyla birlikte suyun yetersiz gelmeye başladığını vurgulayarak; “Yolumuzu yaptığı ve bizi içme suyuna kavuşturduğu için Vahap Başkanıma yaptığı çalışmalardan dolayı sonsuz teşekkür ederim” dedi.