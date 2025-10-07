Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın TÜBİTAK ve TÜİK iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024”, 18.275 kadınla tamamlandı. Yaşamında yüzde 28,2’si psikolojik, yüzde 12,8’i fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar, dijital şiddet ve ısrarlı takibi de ilk kez raporladı. En sık şiddet nedeni yüzde 21,7 ile erkeğin öfke kontrol sorunu.ANKARA (İGFA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında Marmara Üniversitesi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024”ün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

18 Kasım 2024 - 31 Ocak 2025 tarihlerinde, 15-59 yaş arası 18.275 kadınla yüz yüze yapılan araştırma, Türkiye’nin 12 bölgesini kapsayan temsili bir örneklemle kadına yönelik şiddetin boyutlarını, risk faktörlerini ve mücadele yöntemlerini ortaya koydu.

ŞİDDET TÜRLERİ VE BULGULAR

TÜİK tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılan araştırma, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet, ısrarlı takip ve dijital şiddeti hem yaşam boyu, hem de son 12 ay inceledi.

2024 araştırmasına göre temel bulgular şöyle sıralandı:

Yaşam Boyu Şiddet: Kadınların yüzde 28,2’si psikolojik, yüzde 18,3’ü ekonomik, yüzde 12,8’i fiziksel, yüzde 0,9’u cinsel şiddete maruz kaldı. Fiziksel şiddet, en çok yüzde 14,7 ile 35-44 yaş grubunda görüldü.

Son 12 Ay: yüzde 11,6 psikolojik, yüzde 3,7 dijital, yüzde 3,2 ekonomik, yüzde 3,1 ısrarlı takip, yüzde 2,6 fiziksel, yüzde 0,9 cinsel şiddet raporlandı. Psikolojik şiddet, yoğun kentlerde yüzde 12,2 ile en yüksek oranda.

Dijital Şiddete Israrlı Takip: Dijital şiddette yüzde 62,3, ısrarlı takipte yüzde 39,6 ile “yabancı biri” ilk sırada. Eş/eski eş, dijital şiddette yüzde 15,7, ısrarlı takipte yüzde 32,1 ile ikinci sırada.

Eğitim ve İstihdam: Ekonomik şiddet, okul bitirmeyenlerde yüzde 31,8, yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,9. Psikolojik şiddete maruz kalanların yüzde 34’ü özel sektörde, yüzde 31,9’u kamu sektöründe çalışıyor.

Bölgesel Veriler: Fiziksel şiddet, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 25,9 ile en yüksek, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 8,8 ile en düşük.

ŞİDDET NEDENLERİ

Bu arada eş veya partnerin uyguladığı fiziksel/cinsel şiddetin en sık nedeni yüzde 21,7 ile erkeğin öfke kontrol sorunu, yüzde 13,3 ile yetiştirilme tarzı, yüzde 13 ile maddi sıkıntı olduğu ortaya çıktı.

Öfke kontrol sorunu, özellikle 25-34 yaş grubunda (yüzde 28,3) öne çıkarken, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 31,8’i durumu ailesinden bir kadınla, yüzde 10,2’si arkadaşla paylaştı; yüzde 47,7’si ise kimseye anlatmadı.