Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yalova’da kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Roman vatandaşların barınma sorunlarının çözümü için Yalova’da 517 konut çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanma sürecinde ilerliyor.

Genel Başkan Fahrettin Savcı, bu süreçte hiç bir vatandaşın mağdur olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yalova Valiliği ile birlikte koordineli şekilde ortak akılda buluşup vatandaşların menfaatleri doğrultusunda birlikte çalıştıklarını söyledi. Başkan Savcı, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya’yı ziyaret ettiklerini belirterek; “Eksikleri tespit edip Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya hanımefendinin bilgileri dahilinde en yakın zamanda tamamlayacağız” diye konuştu.

SAVCI, 517 KONUTUN YAPILMASI İÇİN TALİMAT VEREN ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN, EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

En büyük Roman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum ve Vali Hülya Kaya, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e ve kendilerini Yalova’da ağırlayan yönetim kurulu üyeleri Necdet Karabulut, Kerem Loyuncu 'ya STK temsilcilerimize ve Yalova halkımıza teşekkür ederiz” diyerek açıklamasını tamamladı.