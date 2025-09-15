İzmit Belediyesi sanat buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İZMEK Öğretmenlerinden Saadet Baştuğ’un öğrencileriyle birlikte hazırladığı Kumaşların Aşkı sergisi, Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açıldı.KOCAELİ (İGFA) - 41 eserin yer aldığı serginin açılışı 15 Eylül Pazartesi günü 14.00’te gerçekleştirildi. Açılışa İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, İZMEK Öğretmeni Saadet Baştuğ, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış programında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “Fatma Başkanın sizlere selamını iletiyorum. Saadet Hocam ve öğrencilerimiz çok değerli işlere imza atmışlar. İZMEK kurslarımız bizlerimiz için çok önemli. Kadınlarımın çok mutlu oldukları yerler. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz proje yıllardır devam ediyor. Bizde her sene üstüne bir şeyler koymaya devam ediyoruz. Emekleriniz bizim emeklerimizdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İZMEK Öğretmeni Saadet Baştuğ, böyle bir projede bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Kursiyelerim ile birlikte emeklerimizi Kumaşların Aşkı sergisi ile taçlandırdık” dedi.

5 gün boyunca açık olacak sergide elde ve makinede kırkyama, kâğıtlı kırkyama, aplike, trapunto, yorganlama, alabama aplike, sashiko ve nakış tekniklerinin kullanıldığı eserler sanatseverlerle buluşacağı ve serginin 08.30–17.30 saatleri arasında ziyaret edilebileceği öğrenildi.