Türk Prysmian Kablo, lösemi ile mücadeleye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla LÖSEV ile iş birliği yaparak anlamlı bir projeye imza attı. Türk Prysmian Kablo'nun ev sahipliğinde düzenlenen Farkındalık Semineri’nde lösemi hakkında bilgilendirme yapılırken, LÖSEV’in hasta ve ailelerine yönelik destek çalışmaları aktarıldı.BURSA (İGFA) - Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Türk Prysmian Kablo, yalnızca teknolojik yatırımlarıyla değil, toplumsal projeleriyle de sektörde örnek teşkil etmeye devam ediyor. Eğitim, sağlık, çevre, sanat ve spor gibi birçok alanda geçmiş yıllarda sosyal sorumluluk projeleri yürüten şirket, bu kez de LÖSEV ile ortak bir çalışmaya imza attı.

15 Ocak 2025 Çarşamba günü Türk Prysmian Kablo’nun ev sahipliğinde düzenlenen Farkındalık Semineri’nde, LÖSEV’in çalışmaları ve lösemi hakkında kapsamlı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Seminerde, kurumsal bağışlar ve bireysel gönüllülerin nasıl destek olabileceğine dair bilgilendirmeler de yapıldı. Etkinlikte ayrıca lösemili çocukların annelerinin hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği LSV Dükkân standı kurularak dayanışma ruhu güçlendirildi.

“Topluma karşı sorumluluğumuzun farkındayız”

Gerçekleştirdikleri etkinliğe ve sosyal sorumluluk vizyonlarına dair konuşan TürkPrysmian Kablo CEO'su DanieleMazzarella, “İçinde yer aldığımız topluma karşı sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Kuruluşumuzdan bu yana çeşitli kurumlarla ve STK’larla dayanışma içinde birçok sosyal sorumluluk projesi yürüttük. Son olarak ise LÖSEV Bursa Kurumsal Halkla İlişkiler departmanından Sayın Suat Nihat Özel ve Sayın Barış Ancu ile kanserle mücadele eden ailelerimize nasıl daha etkili destek olabileceğimiz konusunda anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının ardından ilk adım olarak Farkındalık Semineri’ni düzenlemeye karar verdik. Başarıyla geçen bu ilk etkinliğimizin ardından çalışmalarımıza ivedilikle devam edeceğiz. Türk Prysmian Kablo olarak, lösemi ile mücadele eden ailelerin ve çocukların her zaman destekçisi olacağız’’ diye konuştu.

LSV Dükkân standı ile dayanışma güçlendirildi

Seminer kapsamında, lösemili çocukların annelerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği LSV Dükkân standı da kuruldu. Şirket yemekhanesinde kurulanbu stand, hem çalışanlarınLÖSEV’e katkıda bulunmalarını sağladı hem de lösemili ailelerin ekonomik destek almasına katkıda bulundu. Sergilenen ürünler arasında takı, süs eşyaları ve tekstil ürünleri yer aldı.