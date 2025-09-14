Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu’nun resmi açılışlarını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeler sayesinde yıllık 519 milyon liralık dev tasarruf sağlandığını, karbon emisyonlarını 3 bin 750 ton azaltarak Tunceli’nin büyüleyici doğasının korunmasına katkı sağladığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli’nin doğal ve kültürel zenginlikleriyle turizm cennetine dönüştüğünü belirterek, son 23 yılda kentin ulaşım ve haberleşme altyapısına 20 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Pertek-Hozat İl Yolu, Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek-Hozat-Pertek İl Yolu’nun açılışını gerçekleştiren Uraloğlu, projelerin seyahat sürelerini yarıya indirdiğini ve yıllık 519 milyon lira tasarruf sağladığını duyurdu.

Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü'nün 40 km’lik yol 6 kilometre kısaltılarak 34 km’ye indirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "472 metrelik yeni Singeç Köprüsü ile Murat Nehri geçişi sağlandı, seyahat süresi 50 dakikadan 25 dakikaya düştü. 44,2 km’lik Pertek-Tunceli İl Yolu modernize edildi, Elazığ bağlantısı güçlendirildi, süre 60 dakikadan 35 dakikaya indi. 27 km’lik Çemişgezek-Hozat-Pertek İl Yolu da 23,7 km’ye kısaltılarak süresi 41 dakikadan 20 dakikaya düşürüldü" dedi.

Son 23 yılda Tunceli’nin bölünmüş yol uzunluğu 2 km’den 48 km’ye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol 58 km’ye çıktığını ifade eden Bakan Uraloğlu, yeni projelerin yılda 456 milyon lira zaman, 63 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını 3 bin 750 ton azalttığını ifade ederek, “Tunceli’yi turizm ve ekonomiyle daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız” dedi.

Daha sonra bir zamanlar terörün kol gezdiği bu dağlarda, bugün huzurun ve barışın hâkimiyetini görmek bizlere büyük gurur verdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havadan gerçekleştirdiği incelemelerde de, yatırımlarla güçlenen, turizmiyle, doğasıyla yeniden ayağa kalkan terörden arındırılmış bir Tunceli’yi selamladı.