Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin “Doğal Taş Gala Gecesi” iki ödül törenine birden ev sahipliği yaptı. AMORF Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması’nda birinciliği Sediment projesiyle Name Naz Ölmez kazandı.DENİZLİ (İGFA) - EMİB’in Türk doğal taşının prestijli projelerdeki kullanımını artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği Name Naz Ölmez kazandı.

“Doğal Taş Gala Gecesi” Doğal taş sektöründe 7 kategoride en fazla ihracat yapan ihracatçıların ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ne de ev sahipliği yaptı.

EMİB Duayen Ödülüne 2025 yılında iş insanı Mehmet Cadıl layık görüldü.

AMORF Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması’nda birinciliği Sediment projesiyle Name Naz Ölmez kazandı.

İkincilik Spinstone projesiyle Güçlen Tekeli’nin olurken, üçüncülük basamağında Kent Çeşmesi projesiyle Tolga Gündoğdu ve Setenay Kamazoğlu Kızıl ikilisi yer aldı.

EMİB tarafından “Taşa Sanat Kat” temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 221 başvurunun olduğu AMORF Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması’nda Jüri Özel Ödülünü kazanan isimler ise Ümit Kazan, Ekim Güney Öztürk ve Oğuzhan Çetinkaya oldu.

Doğal Taş Gala Gecelerini antik kentlerde düzenleme sözü verdiklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, geçmişin ihtişamı ile bugünün üretim gücünü buluşturmaktan dolayı büyük gurur duyduklarının altını çizdi.

AMORF Proje ve Tasarım Yarışması’na 221 proje başvurusu aldıkları bilgisini veren Alimoğlu, “Jürimizin kıymetli değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren 3 projeyi belirledik. Ayrıca 3 projeye de jüri özel ödülü veriyoruz. 7 farklı kategoride ihracat şampiyonlarımızı da ödüllendireceğiz. İhracatçılarımız, Türkiye’nin üretim gücünün, emeğinin ve alın terinin dünyadaki temsilcileridir. Bu başarıların her biri ülkemiz için gurur vesilesidir” dedi.

Türkiye’nin madencilik sektörü ihracatının 2025 yılı ilk yarısında yüzde 1’lik artışla 2,9 milyar dolar olduğu bilgisini veren Alimoğlu, “Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 10 artışla 685 milyon dolarlık ihracat yaparak pozitif ayrışmayı başardık. Ancak, kur ile enflasyon arasındaki makasın açılması, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış ve döviz kurundaki durağanlık rekabet gücümüzü zorlayan başlıca etkenler olmaya devam ediyor.” diye konuştu.