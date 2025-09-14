Okul öncesi eğitimi daha verimli ve daha nitelikli hâle getirmek için, okul öncesi öğretmenlere sınıf içi uygulamalarda rehberlik edecek ve planlarını hazırlamalarını kolaylaştıracak 'Etkinlik Havuzu' Eğitim Bilişim Ağı "EBA" üzerinden erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okul öncesi eğitim programının hedeflediği eğitim vizyonunu doğrudan sınıflara taşımak amacıyla öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına rehberlik edecek 8 adet öğretmen kılavuz kitap kitabı hazırlandı.

Söz konusu kılavuz kitaplar Türkçe, matematik, fen, sosyal, sanat, müzik, hareket ve sağlık alanlarıyla sosyal duygusal öğrenme becerileri ve değerleri kapsadı.

Kılavuz kitaplarda programda yer alan "alan becerileri, yaş grubu, kavramsal beceriler, eğilimler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri, öğrenme çıktıları ve alt öğrenme çıktıları" ile programın diğer bileşenlerini içeren özgün etkinliklere de yer verildi.

Etkinlik havuzu, okul öncesi öğretmenlerinin günlük ve aylık planlarını hazırlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ele alacakları becerileri ve programlar arası bileşenleri seçtikten sonra Günlük Plan/Aylık Plan Hazırlama Aracı ile kendi günlük ve aylık planlarını oluşturabilmelerine de imkân tanıyor. Bu sistem sayesinde hem uygulanan programla uyumlu hem de sınıfın özel ihtiyaçlarına cevap veren özgün planlar hazırlanabilecek.

Bu arada öğretmenlerin anahtar kelime arama özelliği kullanılarak etkinliklere doğrudan ulaşmaları da mümkün.