Son üç yıldır her çağrı döneminde artan grafiğiyle kendi rekorunu geliştiren ve zirvedeki üniversiteler arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, 2024 yılı 1. dönem çağrısına az bir süre kalan TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri için yeni rekor hazırlıklarına proje yazım eğitimi ve öğrenci deneyimi paylaşımı ile başladı.





Teknoloji Transfer Ofisi Öğr. Gör. Mehmet Memiş'in proje yazım eğitimi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri Yusuf Keskin ile Dilara Çakal'ın ise proje deneyimi ile katkı sundukları etkinlik aynı gün içinde hem Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda hem de Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yüzlerce öğrenciye hitap etti. Etkinlik kapsamında öncelikle 2209-A öğrenci projesi yazım formu ve süreçleri hakkında uygulamalı örnekler anlatıldı. Daha sonra ise proje yürütücüsü öğrencilerin başarı deneyimlerine ilişkin bir söyleşi gerçekleşti. Etkinliğe katılan öğrenciler, proje fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları tüm hususlarda sorular yönelttikleri eğitimci ve proje yürütücüsü öğrencilerden bilgiler edindiler. Etkinliğin sabahki etabına katılarak öğrencilerin proje odaklı üretim etkileşimlerine ortak olan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, mevcut ilginin altyapısı güçlenen bir katılım kültürüne işaret ettiğini belirterek, "Proje Seferberliğimizin lokomotif gücü olan Teknoloji Transfer Ofisimizin yeni dönem başvuruları için hazırladığı TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri eğitimi ve öğrenci deneyim paylaşımlarına gösterilen bu yoğun ilgi, yeni bir rekorun habercisi niteliğindedir. Dünyada sanatta ve medyada egemen olan "Do it yourself", yani 'Kendin yap!' felsefesi, öğrencilerimizin akademi kültüründe önemli bir desen haline geldi. Artık edilgen bir öğrenme sürecinin değil öğrencilerin bizzat aktif oldukları etkileşimli öğrenme sürecinin meydana geldiği bir akademiyiz. Bu günleri, daha güzel günlerle taçlandıracağız." dedi.





Program sonunda Öğr. Gör. Mehmet Memiş ile öğrenciler Yusuf Keskin ve Dilara Çakal'a teşekkür belgelerini takdim eden Rektör Türkmen, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. Öğleden sonra ise TTO Müdürü Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün katılımlarıyla etkinliğin ikinci etabı tamamlandı.