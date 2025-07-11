İzmir Narlıdere Belediyesi’nin ‘her çocuk yüzme öğrensin’ anlayışıyla hayata geçirdiği yüzme kursları, yazın gelmesiyle birlikte başladı.İZMİR (İGFA) - Çocukların hem yüzmeyi öğrendiği hem de yazın tadını çıkardığı kurslar, Narlıderelilerden büyük ilgi görüyor

Narlıdere Belediyesi’nin yüzme kursları, yaz sezonun gelmesiyle birlikte başladı. Belediyenin, ‘her çocuk yüzme öğrensin’ anlayışıyla, 5-15 yaş grubu çocuklar için hayata geçirdiği kurslar; deneyimli eğitmenler eşliğinde güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortamda gerçekleştiriliyor.

Limanreis Mahallesi’nde bulunan Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu’nda, haftada iki gün düzenlenen kurslar kapsamında çocuklara su güvenliği, temel yüzme teknikleri ve spor disiplini gibi konularda eğitim veriliyor. Havuz kullanım kuralları, nefes alma teknikleri, suda kalma hareketleri, kulaç atma, dalış gibi temel yüzme eğitimlerini öğrenen çocuklar, bir yandan da yazın tadını çıkıyor.

‘GELECEĞİN YÜZÜCÜLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ’

Özellikle erken yaşta yüzme öğrenmenin hem sağlık hem de sosyal gelişim açısından önemli olduğunu vurgulayan Yüzme Eğitim Sorumlusu Deniz Değerli, “Temmuz ayında başlayan yüzme kurslarımız Salı – Perşembe günleri iki grup halinde devam ediyor. Bu yıl, 200’ü aşkın öğrencimize eğitim veriyoruz. Burada çocuklarımıza sadece yüzmeyi öğretmiyor, aynı zamanda, özgüvenli ve disiplinli bir spor alışkanlığı kazandırıyoruz. Geleceğin başarılı yüzücülerini yetiştirdiğimiz kurslarımıza herkesi bekliyoruz” diye konuştu.