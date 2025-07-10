Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatili dönemi öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme başvurularını 18 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bakanlık takvimine göre atamalar 6 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle yer değişikliği talep eden öğretmenler, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, 18 Temmuz-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgelerle birlikte sistem üzerinden ilk aşamada mazeret bildirme şeklinde alınacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, 31 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında ikinci aşamada tercihlerini yapabilecek.

Atama işlemleri 6 Ağustos 2025’te tamamlanacak ve ataması yapılan öğretmenlerin ayrılma işlemleri 7 Ağustos 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.