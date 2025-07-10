Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında Ford Otosan ile sektöre entegre okul protokolü imzalandı; istihdam ve eğitim odaklı yeni model hayata geçiyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücünü artırmak için “bölge”, “ihtisas”, “sektör içi” ve “sektöre entegre” dört yeni okul modelini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi” stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan kaynağı yetiştirme çalışmaları hız kazandı.

FORD OTOSAN İLE İŞBİRLİĞİ

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz, Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir ile Yetenek ve Gelişim Lideri Eray Hobikgil arasında “Sektöre Entegre Okul İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol, Ford Otosan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde elektrik-elektronik teknolojisi ve makine-tasarım teknolojisi alanlarının açılmasını, atölye ve laboratuvarların kurulmasını kapsıyor. Öğrenciler, üretim hattıyla entegre bir ortamda gerçek koşullarda eğitim alacak.

Protokolde, öğrencilerin ve öğretmenlerin iş sağlığı-güvenliği donanımları, ulaşımları, yeme-içme ihtiyaçları, burslar ve öğretmenlere hizmet içi eğitim sağlanacak.

Okul mezunlarının en az yüzde 30’u Ford Otosan’da istihdam edilecek. Ayrıca, firma çalışanlarının belgelendirme (kalfalık, ustalık, usta öğreticilik) işlemleri, ustaların mesleki gelişim seminerleri gibi faaliyetler de desteklenecek.