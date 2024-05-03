Türk kültürünün ve Bayburt’un simgelerinden olan Dede Korkut başta olmak üzere tarihi ve edebi şahsiyetleri gelecek nesillere tanıtmak ve onların kültürel mirasını yaşatmak amacıyla başlatılan proje doğrultusunda liseli öğrenciler, Anadolu’da dünyaya gelip dünya çapında ün kazanmış şahsiyetleri canlandırıyor.

Proje çerçevesinde sergilenen gösteriler, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin ardından Bayburt merkezde de seyirciyle buluştu. Şehitler Ortaokulunun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterileri takip edenler arasında Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Belediye Başkanı Mete Memiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra farklı okullardan gelen misafir öğrenci ve öğretmenler de vardı.

Bamsı Beyrek’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Yunus Emre’den Şair Celali’ye, Attila’dan Karamanoğlu Mehmet Bey’e, Halide Edip Adıvar’dan Fatma Aliye’ye birçok tarihi ve edebi şahsiyetin tanıtıldığı gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Program, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.