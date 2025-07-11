Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamını estetik ve çevre duyarlılığı ekseninde dönüştürme hedefiyle önemli bir adım attı.MERSİN (İGFA) - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu’nu kurdu. Kurul, Mersin’in geleceğini şekillendirecek estetik ve çevreci düzenlemelerin merkezi olacak.

Çalışmalarına başlayan kurul; iklim krizine duyarlı, çevre dostu ve enerji etkin yapıların yaygınlaşmasını sağlamak, aynı zamanda kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj mimarlığı disiplinlerini ortaklaştırarak kente özgü bir estetik vizyon geliştirmek amacıyla çalışacak. Kurulun temel görevleri arasında; meydan, bulvar ve ana caddelere cepheli yapıların mimari ve çevresel niteliğini yükseltmek; cephe, çatı, açık ve yarı açık alanlar gibi fiziksel çevre unsurlarında estetik ve işlevsel düzenlemeleri değerlendirmek; yapı ruhsatına esas projeleri sürdürülebilirlik ve iklim öncelikli kriterlerle ele almak; ilan ve reklam uygulamalarını, görüntü kirliliğini önleyici biçimde yeniden tasarlamak yer alıyor.

TARİHİ VE DOĞAL YAPISI KORUNARAK, DAHA YAŞANABİLİR BİR MERSİN OLUŞTURULACAK

Kentin tarihi ve doğal mirasına saygılı özel ve genel ilke kararları geliştirerek bu doğrultuda düzenlemeler yapılmasını sağlayacak olan kurul; sadece mevcut yapıları değerlendirmekle kalmayıp, yeni yapılacak projelerin de bu ilke ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini amaçlıyor. Bu yaklaşım Mersin’in kent kimliğini güçlendirirken; yaşanabilir, iklim dostu bir şehir vizyonuna da katkı sunacak. Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu, Mersin’in mimari dokusuna estetik değerler katarken, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakmak için de çalışmış olacak.

Kurul; bünyesinde barındıracağı kent paydaşlarıyla birlikte fikir alışverişi üzerine kurulu anlayışı ve multidisipliner yapısıyla şehir planlamasında nitelikli bir danışma ve karar kurulu olarak görev yapacak. Mimarlık, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, çevre mühendisliği gibi alanlarda uzman kişilerin katılımıyla şekillenecek olan kurul; karar süreçlerinde şeffaflık, bilimsel yaklaşım ve kamu yararı ilkelerini temel alacak.

SEZEN: “MERSİN’İN DİNAMİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK, YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI BENİMSEYECEĞİZ”

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezen, Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu hakkında bilgiler verdi. Sezen; kurulun çıkış noktasını ve amacını anlatarak, “Her şeyden önce amacımız daha yaşanabilir ve konforlu bir kent yaratmak. 2019’da Başkanımız Vahap Seçer’in vizyonuyla birlikte kentin tüm dinamiklerini bir araya getiren, kentle ilgili önemli kararları alan bir kurul oluşturulmasına karar verilmişti. Çalışmalar da bu şekilde başladı. Büyükşehir Belediye Meclisimizin Haziran ayı birleşiminde de bu kurulun çalışma usul ve esaslarına uygun yönetmelik onaylandı. Böylece ilk çalışmalar ve bununla ilgili toplantılar yapılmaya başlandı” dedi.