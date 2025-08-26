Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli Devlet Hastanesi’nde erken doğum riski bulunan 27 haftalık gebeyi, TSK’ya ait helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başarıyla sevk ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli Devlet Hastanesi’nde bulunan 27 haftalık gebe bir vatandaşın erken doğum riski nedeniyle acil sevkinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir helikopter, Derecik’ten havalanarak Şemdinli’den hastayı aldı ve kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.

Bakanlık, sosyal medya paylaşımında, “Aziz milletimizin her ferdine sağlık ve huzur diliyoruz” ifadelerine yer vererek, operasyonu başarıyla tamamlayan TSK personelini tebrik etti.