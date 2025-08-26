Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından düzenlenen yaz programında 65 yaş üstü kadınlar, Kocaali Kadınlar Plajı’nda keyifli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek Kocaali Kadınlar Plajı’nda 65 yaş üstü yaşlılarımızı bir araya getirdi.

Aziz Duran Parkı’ndan hareket eden otobüslerle plaja ulaşan eli öpülesi yaşlılara hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, refakatçiler ve cankurtaranlar eşlik etti. Gün boyunca güvenliği ve konforu sağlanan yaşlılarımız, deniz havasının keyfini çıkardı.

YADEM’in düzenlediği bu tür etkinliklerin dostlukları pekiştirmeye, yeni bağlar kurmaya ve günlük hayatın rutininden uzaklaşıp sosyalleşmesine vesile olmaya devam edeceği öğrenildi.