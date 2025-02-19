Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesinde bir süredir hazırlıkları sürdürülen Aheste Ayşekadın Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üniversite çalışanları ile emekli personele hizmet verecek olan sosyal tesislerin açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile akademisyenler ve çalışanlar katıldı.

Çalışanlar ve emekli personel için böyle bir tesise ihtiyaç duyulduğunu ve bu doğrultuda başlatılan çalışmaların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kısa sürede sonuçlandırıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, böylesi güzel bir tesise kavuşmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trakya Üniversitesi sosyal tesislerinin yenilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini, bu doğrultuda en kısa zamanda Meriç Kenarı Sosyal Tesislerinin eksikliklerinin de tamamlanarak daha güzel bir hale getirileceğini ifade eden Prof. Hatipler, “Mekânı güzelleştirecek olan sizlersiniz. Buraları anlamlı kılacak olan sizlerin varlığı olacaktır. Çalışmalarımızdaki temel gayemiz sizlere daha güzel hizmetler sunmak, sizlere layık olmaktır.” şeklinde konuştu.