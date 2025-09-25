Trakya Üniversitesi, 2025–2026 eğitim öğretim yılına yeni başlayan öğrencileri için düzenlediği oryantasyon programı kapsamında Edirne’nin simgesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni tanıttı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılına yeni başlayan Trakya Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programı kapsamında, Edirne’nin en önemli kültürel miraslarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir tanıtım da yapıldı.

Karaağaç Gar Binası ve Sağlık Müzesine düzenlenen gezi sırasında öğrenciler, Sağlık Müzesi’nin bahçesinde davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilen kısa yağlı güreş gösterisini büyük ilgiyle izlediler. Pehlivanları yakından görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, geleneksel sporumuzu deneyimleme fırsatı buldular.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence’nin de hazır bulunduğu güreş gösterisinin yanı sıra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Okçuluk Topluluğu da öğrencilere ok atma etkinliği düzenleyerek unutulmaz anlar yaşattı.